Serie B, i risultati del sabato: colpi esterni per Venezia, Reggiana e Palermo

Si sono giocate oggi diverse gare valide per la settima giornata di Serie B. Al Partenio-Lombardi l’Avellino non è andato oltre lo 0-0 contro il Mantova, in una sfida equilibrata e con poche emozioni.

Successo in rimonta del Bari contro il Padova: i veneti erano passati avanti con Bortolussi al 50’, ma i biancorossi hanno ribaltato il risultato grazie al rigore di Moncini (72’) e al gol di Cerri (85’). Spettacolo anche a Monza, dove i padroni di casa hanno superato il Catanzaro 2-1: vantaggio ospite con Cissè al 5’, ma l’undici di Nesta ha reagito trovando il pari con Alvarez (38’) e il sorpasso con Birindelli (66’).

Al Penzo il Venezia ha dominato il Frosinone, imponendosi con un netto 3-0 grazie a Compagnon, Yeboah e Casas: un successo che rilancia i lagunari in zona alta di classifica. Colpo esterno del Palermo, vittorioso 2-1 sul campo dello Spezia. A segno Pohjanpalo (42’) e, dopo il pari di Pierozzi (58’), l’autogol di Esposito al 90’ ha deciso il match in favore dei rosanero, ora in vetta solitaria a 15 punti.

Infine, impresa della Reggiana a Cesena: dopo il vantaggio bianconero con Ciervo (15’), i granata hanno ribaltato la sfida in pochi minuti con Tavsan (20’) e Portanova (24’), imponendosi 2-1 al “Manuzzi”.

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 7ª GIORNATA

Già giocate

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 2-1

50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)

Monza-Catanzaro 2-1

5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)

Venezia-Frosinone 3-0

3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas

Spezia-Palermo 1-2

42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi, 90’ aut. Esposito (S)

Cesena-Reggiana 1-2

15’ Ciervo (C), 20’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)

Domenica 5 ottobre

Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia

Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli

Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara

Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena

CLASSIFICA

Palermo 15*

Modena 14

Frosinone 14*

Venezia 12*

Avellino 12*

Cesena 11*

Monza 11*

Juve Stabia 10

Sudtirol 9

Reggiana 9*

Padova 8*

Carrarese 7

Catanzaro 6*

Virtus Entella 6

Bari 6*

Empoli 6

Pescara 5

Mantova 4*

Spezia 3*

Sampdoria 2

* una gara in più