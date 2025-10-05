Serie B, i risultati del sabato: colpi esterni per Venezia, Reggiana e Palermo
Si sono giocate oggi diverse gare valide per la settima giornata di Serie B. Al Partenio-Lombardi l’Avellino non è andato oltre lo 0-0 contro il Mantova, in una sfida equilibrata e con poche emozioni.
Successo in rimonta del Bari contro il Padova: i veneti erano passati avanti con Bortolussi al 50’, ma i biancorossi hanno ribaltato il risultato grazie al rigore di Moncini (72’) e al gol di Cerri (85’). Spettacolo anche a Monza, dove i padroni di casa hanno superato il Catanzaro 2-1: vantaggio ospite con Cissè al 5’, ma l’undici di Nesta ha reagito trovando il pari con Alvarez (38’) e il sorpasso con Birindelli (66’).
Al Penzo il Venezia ha dominato il Frosinone, imponendosi con un netto 3-0 grazie a Compagnon, Yeboah e Casas: un successo che rilancia i lagunari in zona alta di classifica. Colpo esterno del Palermo, vittorioso 2-1 sul campo dello Spezia. A segno Pohjanpalo (42’) e, dopo il pari di Pierozzi (58’), l’autogol di Esposito al 90’ ha deciso il match in favore dei rosanero, ora in vetta solitaria a 15 punti.
Infine, impresa della Reggiana a Cesena: dopo il vantaggio bianconero con Ciervo (15’), i granata hanno ribaltato la sfida in pochi minuti con Tavsan (20’) e Portanova (24’), imponendosi 2-1 al “Manuzzi”.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi, 90’ aut. Esposito (S)
Cesena-Reggiana 1-2
15’ Ciervo (C), 20’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Palermo 15*
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Avellino 12*
Cesena 11*
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9*
Padova 8*
Carrarese 7
Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3*
Sampdoria 2
* una gara in più