Cesena-Reggiana 1-2, le pagelle: Girma disegna calcio, Shpendi impreciso

Risultato finale: CESENA-REGGIANA 1-2

Le pagelle:

CESENA

Klinsmann 5,5 – Incolpevole sulle reti di Tavsan e Portanova. Non è chiamato altre volte in causa.

Mangraviti 5,5 – Ordinato ma poco incisivo in fase di spinta. Soffre la rapidità di Tavsan nel primo tempo.

Zaro 5 – Soffre le sortite offensive degli avanti granata.

Ciofi 6 – Alterna buone chiusure a qualche incertezza. Si divora il pari nel finale, ma è uno dei più generosi.

Adamo 5,5 – Non riesce a contenere Portanova e viene sostituito all’intervallo. Dal 46' Celia 6 – Dà maggiore spinta, ma i suoi cross non trovano fortuna.

Berti 6 – Dinamico e combattivo. Serve l’assist per il gol di Ciervo.

Castagnetti 5,5 – Fatica a gestire i ritmi alti e non trova la verticalità giusta. Dal 74' Diao 5,5 - Non incide nel finale.

Francesconi 5,5 – Poche iniziative degne di nota, esce a inizio ripresa. Dal 54' Bastoni 4 – Entra male, nervoso. Espulso nel finale per proteste, lascia i suoi in dieci.

Ciervo 6,5 – Migliore dei suoi. Firma il vantaggio con una bella progressione e crea diversi pericoli. Dal 64' Magni 5,5 - Non riesce a incidere.

Blesa 5,5 – Vivace nel primo tempo, cala col passare dei minuti.

Shpendi 5,5 – Si muove bene e impegna Motta con due buone conclusioni, ma manca di freddezza. Dal 61' Olivieri 5 – Ha la palla del 2-2 e la spreca malamente, errore che pesa.

All. Michele Mignani 5,5 – Il suo Cesena parte forte ma si scioglie dopo il vantaggio. Cambi non incisivi, finale nervoso.

REGGIANA



Motta 7,5 – Determinante: doppia parata su Shpendi e Berti, poi un miracolo su Ciofi nel finale. Match-winner.

Bonetti 5,5 – In difficoltà su Blesa, ammonito, sostituito all’intervallo. Dal 46' Magnani 6,5 – Dà solidità, vince tutti i duelli aerei e guida la difesa nel finale.

Papetti 6,5 – Qualche rischio iniziale ma cresce con il passare dei minuti.

Libutti 6,5 – Partita concreta, Prezioso nel finale con due chiusure decisive.

Bozzolan 6 – Un po’ sfortunato sul gol (deviazione su Ciervo), poi si riscatta con una prova ordinata.

Charlys 6 – Lavoro oscuro ma utile in interdizione.

Reinhart 6 – Alterna buone giocate a leggerezze (ammonito). Generoso ma non sempre lucido. Dall'81' Mendicino s.v. – Pochi minuti per incidere.

Marras 7 – L’anima della rimonta: recupera palloni, costruisce l’azione del pari e serve l’assist per Tavsan. Esce acciaccato. Dall'81' Tripaldelli s.v. – Entra per dare equilibrio nel finale.

Tavsan 7,5 – L’ex colpisce: gol da manuale e partecipazione nell’azione del raddoppio. Determinante. Dal 64' Bertagnoli 6 – Mette ordine e aiuta la squadra a gestire il vantaggio.

Girma 7,5 – Motore offensivo continuo, incanta con le sue giocate. Sempre nel vivo dell’azione. Decisivo il suo assist per PortanovaDal 74' Novakovich 6 – Tiene su palloni pesanti e fa respirare la squadra.

Portanova 7,5 – Gol da rapinatore e tanta corsa anche in ripiegamento. Leader tecnico e caratteriale.

All. Davide Dionigi 7,5 – Legge benissimo la partita: cambia al momento giusto inserendo Magnani e gestisce il vantaggio con intelligenza. Vittoria pesante e meritata.