Bari, Cerri: "Il gol una liberazione, vittoria fondamentale. Con Caserta grande fiducia"

Il Bari ritrova il sorriso contro il Padova e il protagonista della serata è stato Leonardo Cerri, autore del gol decisivo e premiato come man of the match. In sala stampa, l’attaccante ha raccontato le sue emozioni e l’importanza di questo successo per tutto l’ambiente.

"Il gol è una liberazione, sappiamo che veniamo da un periodo difficile. Spero che possa aiutarci a lavorare con maggiore serenità, ma la situazione resta complicata e dobbiamo continuare a tenere la testa bassa. I problemi della squadra? Non saprei dire. In allenamento diamo sempre il massimo, ma i risultati non arrivavano e non so a cosa attribuire questo. L’importante è aver sbloccato la partita e aver portato a casa tre punti pesanti", ha dichiarato Cerri.

A colpire è stato anche l’abbraccio con il tecnico Caserta al termine della gara: "Abbiamo sempre creduto nel progetto del mister. Più volte ci siamo parlati, cercando insieme le soluzioni migliori per uscire dalle difficoltà. Questa vittoria dà respiro, serviva fare punti in un momento complicato. Ora dobbiamo restare compatti e continuare a lavorare uniti".

Sul suo ruolo e le preferenze tattiche, Cerri ha aggiunto: "Io mi trovo bene a giocare con un altro attaccante. C’è chi preferisce stare da solo davanti, ma sono cose soggettive. A me piace avere un compagno vicino per dialogare e creare più occasioni".

Infine, una dedica personale: "Questo gol lo dedico a me stesso. Ho lavorato tanto per arrivarci e sono felice di essermi tolto questa soddisfazione".