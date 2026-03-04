In Serie B giornata da record di gol stagionali: il 38° turno vede 37 reti siglati nei 10 match

Come noto, si è da poco conclusa la 28ª giornata del campionato di Serie B, giocata nel primo dei due turni infrasettimanali che in questo intenso mese di marzo si avranno nel campionato cadetto, che osserverà poi anche la sosta per le Nazionali. Gare decisamente entusiasmanti quelle che si sono giocate tra ieri e oggi, e che hanno visto diverse situazioni interessanti in classifica, come a esempio il Bari che per dopo diversi mesi aggancia almeno la zona playout (CLICCA QUI per il resoconto completo del turno).

C'è però un altro dato molto interessante circa questa giornata, ovvero quello dei gol segnati, tanti. 37 per l'esattezza, che valgono il record di reti stagionali nel prima citato campionato di Serie B. Capiremo poi se questo dato sarà sovvertito nelle restanti 10 partite che mancano al termine della regular season.