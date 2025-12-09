Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi

Summit di alto livello nel weekend ad Abu Dhabi in occasione del Gran Premio di Formula 1. Secondo quanto riportato da TeleNord; Andrea Radrizzani e Joseph Tey si sarebbero incontrati per discutere del futuro della Sampdoria, club che l'imprenditore italiano rilevò a fine maggio 2023 insieme a Matteo Manfredi da Massimo Ferrero attraverso un'operazione da sei milioni di euro, accollandosi il debito ristrutturato dal Tribunale di Genova.

L'intricata struttura societaria

La proprietà blucerchiata passa attraverso una complessa architettura societaria. Manfredi e Radrizzani crearono in Lussemburgo la Gestio Capital Structuring & Investment Solutions SA, finalizzata all'acquisizione e controllo della Blucerchiati SpA, società milanese che detiene il 99,96% delle azioni del club.

Nell'ottobre 2023 il 58% delle azioni di Gestio Capital è stato trasferito a Kick Off Ventures, i cui azionisti - riconducibili principalmente a Joseph Tey di Singapore - sono quindi diventati i proprietari di maggioranza del club blucerchiato. Tuttavia, nel patto originario il controllo delle azioni di categoria A, quelle che permettono di determinare le decisioni strategiche del club, rimane in capo a Matteo Manfredi, ancora oggi presidente blucerchiato.

Manfredi commissariato ma non esautorato

Dalla scorsa estate Manfredi è stato di fatto "commissariato" nella gestione sportiva dalla figura di Nathan Walker, collaboratore di Tey. Dopo la retrocessione sfiorata in Serie C e i numerosi milioni immessi dai finanziatori senza risultati, il presidente ha perso la fiducia dei proprietari ma non la titolarità formale del ruolo, proprio grazie allo "scacco iniziale" rappresentato dal controllo delle azioni di categoria A.

Radrizzani mediatore per il futuro

L'incontro di Abu Dhabi tra Tey e Radrizzani potrebbe essere la chiave per trovare una via d'uscita ai difficili rapporti personali e societari tra l'investitore singaporiano e Manfredi. Fu proprio Radrizzani a portare Tey come investitore alla Sampdoria, e potrebbe essere ancora lui a districare la matassa nella quale si trova avviluppata la società blucerchiata.