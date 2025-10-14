Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Radrizzani svela: "Rimpiango l'esonero di Bielsa. Dopo il 2022 provai a prendere Slot"


Oggi alle 08:12
Yvonne Alessandro

Lunga intervista di Andrea Radrizzani al Daily Mail Sport tra rimpianti e delusioni risalenti alla retrocessione del suo ex club, il Leeds United, dopo averlo ceduto per 170 milioni di sterline. Ma ora che la squadra di Farke è di nuovo in Premier League, l'imprenditore italiano di 51 anni non ha dubbi e per il 24 ottobre ha le valigie pronte per assistere alla partita contro il West Ham: "Tornerò presto a vedere una partita. Mi manca. Non volevo venire in Championship perché mi avrebbe fatto troppo male, ma ora è il momento di tornare. Sono in contatto con Paraag Marathe (presidente del Leeds, ndr). Accadrà presto".

L'apice della sua gestione da proprietario del Leeds probabilmente la raggiunse ingaggiando Marcelo Bielsa come allenatore. Anche se per molti passò osservato solo il caso di 'Spygate', quando il Loco mandò un tirocinante a spiare il Derby County di Frank Lampard: "Ero in macchina quando ho ricevuto la telefonata che mi diceva che la polizia aveva fermato qualcuno. Non riuscivo a crederci", racconta. "All’inizio ero preoccupato, poi arrabbiato, ma alla fine fu tutto così divertente che mi piacque. Non mi piacque la reazione dei media perché non era così grave. Avevamo molti nemici, alla fine. O ami o odi il Leeds. Ho perso i contatti con Marcelo, ma mi piacerebbe rivederlo ai Mondiali l’anno prossimo".

L'esonero, nel 2022, fu una decisione diretta di Radrizzani: "Marcelo è stato un grande catalizzatore per la città di Leeds. Rimpiango di averlo esonerato, ma in quel momento fu una decisione razionale per cercare di mantenere il club in Premier League. Vedevo che i giocatori erano mentalmente e fisicamente esausti e stavamo perdendo tante partite. È stata una delle decisioni più difficili della mia vita, e probabilmente sbagliata, perché ciò che ha fatto Marcelo è stato più grande dei semplici risultati":

Dopo Bielsa arrivò Jesse Marsch, che riuscì a salvare il Leeds, ma fu esonerato meno di un anno dopo. Ma Radrizzani aveva altri piani al Leeds: "Avremmo potuto avere Unai Emery o Julen Lopetegui, ma abbiamo perso quella finestra. Dopo il Mondiale (2022, ndr) abbiamo provato con Arne Slot e Andoni Iraola, ma era troppo tardi. È stata mia responsabilità".

