Juventus, per David l'addio appare scontato. OM e Premier League in fila per il canadese

Ancora due mesi di campionato per dimostrare che chi ha scommesso su di lui, non ha sbagliato. Nelle ultime nove giornate Jonathan David proverà a riscattare i primi otto mesi deludenti cercando di chiudere un’annata sofferta in bellezza. Il futuro del canadese appare però lontano dalla Serie A e dalla Continassa, scrive oggi Tuttosport.

All'estero si muovono i primi club interessati al canadese

In Francia, ad esempio, hanno accostato il centravanti, che ha ormai perso il posto da titolare alla Juventus, al Lione. Forse per la presenza di Fonseca sulla panchina rossoblù, ma l'ex Roma non è mai stato pazzo del canadese. Occhio, invece, a un’altra pista proveniente sempre dalla Ligue 1, ovvero il campionato che l’ha lanciato e consacrato: si tratta dell’Olympique Marsiglia, che vorrebbe ulteriormente rinforzare il proprio reparto offensivo per colmare il gap col PSG. E i rapporti, eccellenti, tra club potrebbero facilitare l'operazione.

Anche la Premier League bussa alla porta

A gennaio, prima di prendere Lucca in prestito dal Napoli, ci aveva provato il Nottingham Forest; idem Tottenham e West Ham, che lo avevano già cercato un anno fa. La Juventus appare ora pronta ad ascoltare le possibili offerte per fare cassa e monetizzare dall’addio di "JD", autore solamente di 7 reti tra Serie A e Champions finora.