Oggi in TV, dove vedere Torino-Como, Sassuolo-Pisa e le altre partite

© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Dimitri Conti

C'è del calcio in televisione anche in data odierna, lunedì 24 novembre 2025.

Si gioca in tutte e tre le categorie professionistiche del nostro calcio (Torino contro Como e Sassuolo-Pisa concludono la 12^ giornata di Serie A), ma anche all'estero, nello specifico in Inghilterra e nelle divisioni spagnole. E scende in campo anche la Nazionale Under 17, che gioca le semifinali del Mondiale di categoria. Di seguito tutti gli incontri trasmessi per la visione su piccolo schermo, con accanto il relativo canale di riferimento.

14.00 Austria - Italia (Semifinale Mondiali Under 17) - RAI SPORT e FIFA+
18.30 Torino - Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Sampdoria - Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Livorno - Torres (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Perugia - Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Real Sociedad II - Valladolid (Segunda Division) - DAZN
20.45 Sassuolo - Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Manchester United - Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Espanyol - Siviglia (Liga) - DAZN

