Modena, Santoro: "Punto positivo contro il SudTirol. Grazie Rivetti per aver creduto in me"

"Ringrazio i Rivetti, dal primo giorno hanno creduto in me. Questo è importante per un calciatore, non posso che ringraziarli. Lo hanno dimostrato in estate con il rinnovo". Dopo il pareggio in casa contro il SudTirol il centrocampista Simone Santoro parla così della sua crescita e della voglia di essere sempre più uomo chiave della formazione emiliana: " Mi sento un leader, voglio prendermi responsabilità. Quando c’è bisogno non mi faccio problemi, l’importante è tenere alto questo gruppo”.

Spazio poi alla gara contro gli altoatesini: "La prestazione è stata importante, non è facile giocare contro squadre che difendono con il blocco basso. - spiega il calciatore come riporta Pianetaserieb.com - Oggi siamo stati sempre presenti e in partita, ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo, ma non è bastato. Questo punto però ci dò continuità ed è la cosa positiva che ci portiamo dalla gara di oggi".

Infine un passaggio sul proprio ruolo: "In certe partite il mister mi chiede di giocare con più equilibrio, magari con meno inserimenti offensivi. Sulle transizioni devi essere sempre presente per dare una mano ai difensori, da mezz’ala sicuramente potrei inserirmi un po’ di più".