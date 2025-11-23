Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 23:34Serie B
Tommaso Maschio

Potrebbe terminare già a gennaio l'esperienza dell'attaccante Orji Okwonkwo al Pescara. L'attaccante, arrivato in prestito dal Bologna nell'ultimo giorno di mercato, finora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con gli abruzzesi a causa dei soliti problemi al ginocchio, scendendo in campo in appena sette occasioni – mai dall'inizio – e mettendo a segno un solo assist.

Un rendimento che finora è stato insufficiente, nonostante gli appena 107' in campo concessi da Vivarini prima e Gorgone poi, che potrebbe portare il Pescara a decidere di interrompere anticipatamente il prestito e rimandare il nigeriano in Emilia dove però non rientra nei piani della società.

Lo riferisce Pescarasport24.it sottolineando come Okwonkwo non sia stato convocato per la sfida contro il Catanzaro a causa di una condizione non all'altezza, a prescindere dall'impegno che non ha mai fatto mancare, visto che il tecnico Gorgone vuole giocatori pronti e che stiano fisicamente bene, cosa che al momento il classe '98 non può garantire. Il prossimo mese dunque potrebbe essere decisivo per la sua permanenza in riva all'Adriatico o meno.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
