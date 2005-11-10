Sampdoria, Branco: "Delusione dopo Avellino. Con l'Arezzo ci aspettiamo una reazione"

C'è delusione e non potrebbe essere altrimenti in casa Sampdoria. La sconfitta contro l'Avellino brucia e parecchio per come è arrivata con quattro reti subite nella prima mezz'ora di gioco e una partita già compromessa prima che arrivasse il duplice fischio del direttore di gara: "Ci siamo presi qualche giorno di riflessione per cercare di capire internamente cosa è successo ad Avellino - dichiara il direttore sportivo Americo Branco ha margine dell'allenamento mattutino a Bogliasco - ma oggi io e il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo siamo qui a metterci la faccia (Jesper Fredberg rientrerà a Genova domani ndr)".

Delusi per i tifosi

Il precisa come in società siano "molto delusi e dispiaciuti per la Sampdoria e per i suoi tifosi" con la mente ora che è proiettata verso la sfida contro l'Arezzo che la squadra di Corradi disputerà domenica prossima alle ore 19.30 al "Ferraris".

Reazione con l'Arezzo

Ovviamente non è questo ciò che ci aspettavamo da questa stagione e già da domenica con l'Arezzo ci aspettiamo una reazione importante, destinata a continuare nel corso del campionato. Siamo convinti che questo gruppo abbia dei valori sia tecnici che umani. Abbiamo incontrato delle difficoltà con diversi infortuni. E' una pagina nera, che ci sta ma deve restare isolata".