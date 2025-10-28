Sampdoria, Foti: "Oggi meritavamo di vincere. I ragazzi stanno lavorando al massimo"

Il tecnico della Sampdoria, Salvatore Foti ha parlato in conferenza stampa dopo il triplice fischio di Empoli-Sampdoria: “Posso dire poco ai ragazzi, se c’era una squadra che doveva vincere era la Samp. Tra oggi e Frosinone sono due punti in più che spostano il nostro campionato. Ai giocatori posso dire poco, stanno lavorando al massimo. Si può sempre fare meglio, però non posso pretendere la luna in otto giorni. Pedrola è da valutare. Spero che la squadra faccia 2-3 gol a partita, oggi ha segnato Cuni…non ha segnato Coda, è già una notizia. Mi interessa che si facciano determinate cose, la squadra mi sta dando tutto. Rammarico perché ci mancano due punti tra Frosinone ed Empoli. In campo si è vista una squadra superiore all’altra, mi dà morale ma non punti - si legge su Pianetaserieb.it -. Su Ghidotti…ho la massima fiducia. Voglio gente che sbaglia per coraggio, l’errore nel calcio ci sta. Da fuori non si sbaglia mai. Ghidotti lo difenderò sempre, l’errore fa parte del gioco. Gol preso? Oggi abbiamo rischiato solo su palle inattive. Ci stiamo lavorando, non deve diventare un’ossessione. L’errore fa parte di questo sport meraviglioso. Il gol segnato subito? Conta tantissimo”.

“Sono felice di dormire poco per la mia squadra, di lavorare per i miei giocatori - ha concluso l'allenatore dei blucerchiati -. Barak in Serie B deve fare la differenza. La gente deve sapere anche che oggi gli è nato un figlio ed è venuto qui a giocarsi la sua partita, ha fatto molto bene”.