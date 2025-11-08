Sampdoria, Foti: "Prestazione deludente, la paura qui non può esistere"

Dopo la sconfitta contro il Venezia, il tecnico della Sampdoria, Salvatore Foti, ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei blucerchiati, come riportato da Trivenetogoal.it.

"È stata una prestazione deludente" ha ammesso Foti. "Avevamo obiettivi chiari e ce la siamo complicata da soli. Non possiamo permetterci di entrare in campo con timore, perché la paura qui non può esistere. Che identità ha la Samp? Oggi, purtroppo, non siamo ancora la Sampdoria. Né io, né i ragazzi siamo all’altezza del nome e della storia che rappresentiamo. Al momento, gli unici veri simboli del club sono la maglia e i tifosi. Questa è la realtà che ho trovato al mio arrivo, una squadra che deve ancora ritrovare sé stessa".

Il tecnico ha sottolineato le difficoltà della sua squadra nel mantenere la giusta intensità e concentrazione: "Non è bastata la buona volontà. Abbiamo sbagliato troppo nell’approccio e nei momenti decisivi. Quando giochi fuori casa e sotto pressione, devi sapere reagire subito".

Nonostante la delusione, Foti invita alla calma e alla reazione: "Adesso serve lucidità: dobbiamo ricaricare le energie, studiare i nostri errori e tornare più compatti. Alla Sampdoria è lecito chiedere ambizione, non timore".

Infine, un pensiero rivolto ai tifosi: "Ai nostri sostenitori dico che non abbiamo reso come volevamo, ma che lo spirito non è mancato. Ora sta a noi mostrare risposte concrete".