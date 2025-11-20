Chiellini fa il punto sulla Juventus, la squadra si allena in campo. Le ultime su Vlahovic

La Juventus nel pomeriggio di ieri si è allenata in preparazione della sfida contro la Fiorentina in programma sabato al Franchi (fischio d'inizio alle ore 18.00). Per mister Spalletti le buone notizie riguardano la difesa: Kelly è infatti tornato in gruppo, mentre Cabal ha lavorato a parte. Quest'ultimo però a partire da oggi (giovedì, ndr) dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni.

Dusan Vlahovic, infine, si è allenato a parte. Gli esami di due giorni fa - ricordiamo - hanno escluso lesioni, ma è comunque da verificare che il centravanti serbo, alle prese con un sovraccarico muscolare, possa esserci al Franchi.

Nel frattempo, chi sicuramente non sarà della partita è Daniele Rugani. La Juventus sempre ieri ha infatti comunicato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico, con le condizioni del difensore, che ha riportato un infortunio. Di seguito il testo della nota: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra".

Uscendo dal campo, a fare il punto sul mondo Juventus nel frattempo ci ha pensato Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, che ha preso la parola in occasione del Social Football Summit andato in scena nella ultime ore proprio a Torino: "Ci manca un ultimo pezzo, il direttore sportivo. Quando ci sarà, poi saremo una struttura con Damien a capo anche della parte sportiva, poi ci sarò io, Modesto e il ds e decideremo. Rinnovo Yildiz? Calma. C'è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto", alcune delle parole di Chiellini sul mercato (leggi qui le dichiarazioni integrali).