Lukaku corre in soccorso di Conte. E Politano avverte il Napoli: "Ci aspetta un mese di fuoco"

Romelu Lukaku è pronto a correre in soccorso di Antonio Conte. Il rientro del centravanti belga, grande assente in questo inizio di stagione del Napoli, è infatti sempre più vicino. Big Rom, uscito dalla clinica di Anversa dove si è curato proprio mentre vi faceva ingresso Kevin De Bruyne, potrebbe essere a disposizione già il 30 novembre, per la trasferta con la Roma all’Olimpico.

Il suo rientro sarà ovviamente graduale: con i giallorossi potrebbe andare al massimo in panchina, poi ci saranno da valutare modi e tempi del suo possibile impiego, a sei mesi dall’ultima partita ufficiale. Il Napoli, però, è pronto a iscriverlo si da subito in lista Champions, dalla giornata successiva alla prossima, che vedrà gli azzurri in campo con il Qarabag.

Intanto, a fare il punto in casa Napoli in vista della sfida delicata contro l'Atalanta ci ha pensato Matteo Politano: "Insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti - ha detto ai microfoni di Radio CRC -. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita. Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita: sono tutte sfide di altissimo livello. L'Atalanta è forte ed ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi", alcune delle riflessione dell'esterno d'attacco della squadra partenopea (leggi qui le dichiarazioni integrali di Politano).