Serie B, Palermo-Sampdoria: rosanero e blucerchiati alla ricerca della continuità
La sedicesima giornata parte con una sfida importante, che mette di fronte Palermo e Sampdoria. Al Barbera si affrontano due squadre con obiettivi di classifica diversi, ma con la necessità di trovare la vittoria per perseguirli. I padroni di casa vogliono continuare la rincorsa alle zone alte della classifica per centrare l'obiettivo promozione diretta, mentre gli ospiti hanno necessità di punti salvezza.
COME ARRIVA IL PALERMO - Gli uomini di Inzaghi vengono da due vittorie consecutive contro Carrarese ed Empoli. Sei punti e prestazioni convincenti che hanno riportato i siciliani al quarto posto a pari merito con il Venezia, in piena corsa per la zona promozione diretta, al momento occupata da Monza e Frosinone. Una situazione sicuramente migliorata ma ancora non del tutto soddisfacente per una società che ad inizio stagione puntava ad essere la protagonista del campionato.
COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Per i blucerchiati invece la situazione non è delle più rosee: penultimo posto a due lunghezze dalla zona salvezza. Per questo motivo serve dare continuità alla fondamentale vittoria contro la Carrarese arrivata nell'ultimo turno. I liguri vogliono quindi uscire con un risultato importante per ritrovare fiducia e puntare ad un campionato più tranquillo.
