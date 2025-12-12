Serie B, 16ª giornata: nuovo tonfo Sampdoria. Il Palermo porta a casa i tre punti

Si è alzato questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica, con la sfida tra Pescara e Frosinone a fissare il termine.

In campo però stasera, a far da apripista al turno, un interessante Palermo-Sampdoria, che si è giocata allo stadio 'Renzo Barbera'. Con il finale di gara che non è cambiato rispetto al parziale dei primi 45', perché i padroni di casa hanno portato a casa tre preziosi punti grazie alla rete maturata nella prima frazione di gioco; nuovo tonfo della Samp, quindi, che non è riuscita a dare continuità alla vittoria sulla Carrarese e rimane nei bassifondi della classifica (CLICCA QUI per leggere il live targato TuttoMercatoWeb.com).

Di seguito, il programma completo del turno:

SERIE B, 16ª GIORNATA

Già giocata

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Sabato 13 dicembre

Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli

Ore 15.00 - Reggiana - Padova

Ore 15.00 - Spezia – Modena

Ore 15.00 - Südtirol - Bari

Ore 15.00 - Venezia – Monza

Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino

Ore 19.30 - Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

Di seguito, andiamo ora a vedere quella che è la classifica aggiornata dopo la gara da poco conclusa:

CLASSIFICA

Monza 31

Frosinone 31

Palermo 29*

Cesena 27

Venezia 26

Modena 26

Catanzaro 22

Reggiana 20

Empoli 20

Avellino 20

Juve Stabia 19

Padova 18

Carrarese 16

Virtus Entella 15

Bari 15

Mantova 14

Südtirol 14

Spezia 14

Sampdoria 13*

Pescara 10

* una gara in più