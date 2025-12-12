Serie B, 16ª giornata: nuovo tonfo Sampdoria. Il Palermo porta a casa i tre punti
Si è alzato questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica, con la sfida tra Pescara e Frosinone a fissare il termine.
In campo però stasera, a far da apripista al turno, un interessante Palermo-Sampdoria, che si è giocata allo stadio 'Renzo Barbera'. Con il finale di gara che non è cambiato rispetto al parziale dei primi 45', perché i padroni di casa hanno portato a casa tre preziosi punti grazie alla rete maturata nella prima frazione di gioco; nuovo tonfo della Samp, quindi, che non è riuscita a dare continuità alla vittoria sulla Carrarese e rimane nei bassifondi della classifica (CLICCA QUI per leggere il live targato TuttoMercatoWeb.com).
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Già giocata
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Sabato 13 dicembre
Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15.00 - Reggiana - Padova
Ore 15.00 - Spezia – Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Bari
Ore 15.00 - Venezia – Monza
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
Di seguito, andiamo ora a vedere quella che è la classifica aggiornata dopo la gara da poco conclusa:
CLASSIFICA
Monza 31
Frosinone 31
Palermo 29*
Cesena 27
Venezia 26
Modena 26
Catanzaro 22
Reggiana 20
Empoli 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Mantova 14
Südtirol 14
Spezia 14
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più