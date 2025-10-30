De Laurentiis: "Uno juventino mi disse: 'Un presidente come lei non ce lo abbiamo'"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di RSI, parlando così del suo rapporto che la tifoseria: "Mi hanno sempre abbracciato e chiesto foto e firme in continuazione. Le do una risposta al contrario: tanti anni fa, scendo dall'aereo a Torino, viene da me una persona con la maglia della Juventus: 'Presidente, mi può mettere una firma? Mi permette una foto?! lo dissi: 'Ma tu non sei juventino?', lui rispose: 'Si ma noi un presidente come lei non ce l'abbiamo! Mi fa piacere, perché vuol dire che rappresento una diversità".

Cosa può dirci del suo percorso?

"Quando sono arrivato nel mondo del pallone non ne sapevo nulla. Quando mi parlavano di 4-4-2 pensavo fosse un modo di sedersi a tavola. Il cinema mi ha insegnato disciplina, amore per il lavoro e professionalità. Ma soprattutto la differenza tra imprenditore e prenditore: io ho sempre voluto creare. Con i cinepanettoni mi divertiva raccontare l’Italia vera, quella che rideva senza sapere di ridere di se stessa".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista ad Aurelio De Laurentiis.