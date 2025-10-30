Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
Il Napoli nell'anticipo del martedì, la Roma e l'Inter il mercoledì. Vincono le prime della classe, ad eccezione del Milan fermato dall'Atalanta, e la classifica di Serie A inizia a prendere una forma che salvo sorprese sarà simile a quella che si disegnerà nel finale di campionato. Bene il Como, quarto alle spalle delle big, risale la Juventus tallonata dall'incredibile Cremonese, mentre sprofondano Fiorentina e Genoa, rispettivamente penultima e ultima.
Questa la classifica aggiornata in attesa di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio di domani.
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Sassuolo 10*
Cagliari 9*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3
* una partita in meno
Di seguito le ultime di formazione e le probabili di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio in programma domani sera:
CAGLIARI-SASSUOLO - Giovedì 30 ottobre ore 18.30
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, Felici; Borrelli
Allenatore: Pisacane
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Candé, Doig; Vranckx, Lipani, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté
Allenatore: Grosso
----------
PISA-LAZIO - Giovedì 30 ottobre ore 20.45
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Tramoni, Nzola
Allenatore: Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Allenatore: Sarri
