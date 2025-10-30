Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?

Il Napoli nell'anticipo del martedì, la Roma e l'Inter il mercoledì. Vincono le prime della classe, ad eccezione del Milan fermato dall'Atalanta, e la classifica di Serie A inizia a prendere una forma che salvo sorprese sarà simile a quella che si disegnerà nel finale di campionato. Bene il Como, quarto alle spalle delle big, risale la Juventus tallonata dall'incredibile Cremonese, mentre sprofondano Fiorentina e Genoa, rispettivamente penultima e ultima.

Questa la classifica aggiornata in attesa di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio di domani.

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Udinese 12

Torino 12

Lazio 11*

Sassuolo 10*

Cagliari 9*

Parma 7

Lecce 6

Verona 5

Pisa 4*

Fiorentina 4

Genoa 3

* una partita in meno

Di seguito le ultime di formazione e le probabili di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio in programma domani sera:

CAGLIARI-SASSUOLO - Giovedì 30 ottobre ore 18.30

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, Felici; Borrelli

Allenatore: Pisacane

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Candé, Doig; Vranckx, Lipani, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté

Allenatore: Grosso

----------