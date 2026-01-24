Serie B, 21ª giornata: notte fonda per il Pescara, scintille al 'Pata Stadium'. Bene la Juve Stabia

Con la serata di ieri, si è aperta la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nella giornata di domani; a ogni modo, il sabato cadetto ha già preso il via, e in archivio sono andati i primi tempi dei match delle ore 15:00.

E dopo i primi 45', è notte fonda per il Pescara, sotto di una rete contro il temibile Monza, mentre più agguerrito è il Mantova, che sotto di due reti riesce però ad accorciare le distanze e rimandare tutto alla ripresa; tiene botta anche la Reggiana sul campo della capolista Frosinone, con i primi 45' che sorridono anche al Bari. La formazione di Longo ha chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0 contro il Cesena. In vantaggio invece la Juve Stabia, che, seppur di misura, è avanti sull'Entella.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Cesena – Bari 0-0

Frosinone – Reggiana 0-0

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 1-2

25' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M)

Monza – Pescara 1-0

34' Hernani

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Già giocata

Carrarese – Empoli 3-0

28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

*una gara in più