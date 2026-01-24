Serie B, 21ª giornata: notte fonda per il Pescara, scintille al 'Pata Stadium'. Bene la Juve Stabia
Con la serata di ieri, si è aperta la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nella giornata di domani; a ogni modo, il sabato cadetto ha già preso il via, e in archivio sono andati i primi tempi dei match delle ore 15:00.
E dopo i primi 45', è notte fonda per il Pescara, sotto di una rete contro il temibile Monza, mentre più agguerrito è il Mantova, che sotto di due reti riesce però ad accorciare le distanze e rimandare tutto alla ripresa; tiene botta anche la Reggiana sul campo della capolista Frosinone, con i primi 45' che sorridono anche al Bari. La formazione di Longo ha chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0 contro il Cesena. In vantaggio invece la Juve Stabia, che, seppur di misura, è avanti sull'Entella.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cesena – Bari 0-0
Frosinone – Reggiana 0-0
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 1-2
25' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M)
Monza – Pescara 1-0
34' Hernani
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Già giocata
Carrarese – Empoli 3-0
28' Illanes, 62' Zanon, 76' Abiuso
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
*una gara in più