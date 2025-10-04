Serie B, 7ª giornata - Pohjanpalo porta avanti il Palermo: dopo i primi 45' Spezia sotto di un gol
Ha preso il via questo pomeriggio, alle ore 15:00, la 7ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, quella che succede al primo turno infrasettimanale della stagione e anticipa la seconda pausa Nazionali. Ultime gare del turno, domani.
Dopo le prime quattro gare di giornata, alle ore 17:15 si sono accese le luci dello stadio 'Picco', dove i padroni di casa dello Spezia stanno affrontando il Palermo, nel penultimo match di oggi. Dopo i primi 45', la formazione siciliana è avanti grazie alla rete di Pohjanpalo, che trova il gol alla prima vera chance avuta: si complica quindi al strada della formazione ligure, che ha comunque a disposizione la seconda frazione di gioco per cercare almeno il pari (CLICCA QUI per il live targato TuttoMercatoWeb.com).
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Spezia-Palermo 0-1
41' Pohjanpalo
Sabato 4 ottobre
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
CLASSIFICA
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Palermo 12
Avellino 12*
Cesena 11
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Padova 8*
Carrarese 7
Reggiana 6Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3
Sampdoria 2
* una gara in più