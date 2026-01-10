Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Avellino-Sampdoria: sfida molto interessante tra Tutino e Coda

Serie B, Avellino-Sampdoria: sfida molto interessante tra Tutino e Coda
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 06:06
Luca Esposito
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30

Al Partenio una partita che si preannuncia interessantissima. Da un lato l’entusiasmo dell’Avellino, spinto da un grande pubblico e desideroso di mettere a distanza di sicurezza una delle più pericolose dirette concorrenti. Dall’altro la ritrovata autostima di una Sampdoria attivissima sul mercato e che ha chiuso il 2025 con prestazioni incoraggianti. Arbitrerà il signor Crezzini di Siena.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Mister Biancolino dovrà fare a meno di Insigne e Kumì che, per problemi fisici, saranno costretti a saltare lo scontro diretto di oggi pomeriggio. A distanza di mesi, invece, si rivede Favilli nell’elenco dei convocati: un’arma in più a disposizione da sfruttare in corso d’opera in caso di necessità. Formazione praticamente fatta per i biancoverdi che, in attacco, proporranno il tandem Biasci-Tutino che ha le potenzialità per mettere in difficoltà tutte le difese della categoria. In mediana intoccabile Palmiero, al suo fianco agiranno Sounas e Palumbo, in vantaggio su Besaggio. Il rientro di Fontanarosa dopo la squalifica consentirà a Cancellotti di tornare a sinistra in un 3-5-2 comunque a trazione anteriore.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Subito nella mischia Salvatore Esposito e Matteo Brunori, con l’ex Spezia che dovrebbe partire dal primo minuto in quello stadio che lo vide giganteggiare qualche settimana fa regalando la prima vittoria stagionale ai liguri. In attacco si dovrebbe invece ripartire dalla coppia Coda-Pafundi, due calciatori che si integrano molto bene e che sono cresciuti tanto sul finire del 2025. Out Venuti (per lui stagione finita), in difesa nuova chance per Vulikic. Barak, nonostante il gol decisivo segnato contro la Reggiana al 90’, dovrebbe iniziare dalla panchina. Tra i pali più Martinelli che Ravaglia.

