Pulisic, calo drastico al Milan. Pochettino: "Non si tratta solo di gol. USA chance per aiutarlo"

Insieme all'ex Juventus Weah, Christian Pulisic è finito nella lista dei convocati degli Stati Uniti per la finestra internazionale di marzo, finita sotto la lente d'ingrandimento dell'opinione pubblica. Il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha chiamato a raccolta 27 giocatori per le sfide contro Belgio e Portogallo, ma c'è chi si è soffermato sul periodo precario dell'attaccante del Milan.

Capitan America sta faticando con la maglia rossonera, ormai da 11 partite di fila non trova il gol, eppure per il CT argentino il suo posto in Nazionale non è in discussione. Questo perché l'obiettivo dell'ex tecnico del Tottenham è di rigenerarlo: "Christian sta giocando e ovviamente non sta segnando, ma per me non si tratta solo di segnare gol", ha detto Pochettino. "Per quanto mi riguarda, sono felice di lui per il modo in cui sta performando... e il tempo che sta giocando. E ovviamente, penso che sia una grande opportunità per lui unirsi a noi e ovviamente performare con noi e cercare di aiutarlo ad arrivare nella migliore condizione per essere in una buona posizione per essere selezionato anche per l'ultima rosa".

Un chiaro messaggio in vista dei Mondiali in estate di USA, Messico e Canada dove è attesissima la partecipazione di Pulisic. Intanto nella Nazionale a stelle e strisce non sembra esserci tregua per gli infortuni. Il difensore del PSV ed ex Milan Sergiño Dest (ko al bicipite femorale), oltre al centrocampista del Bournemouth Tyler Adams e non solo, sono stati esclusi per problemi fisici o perché non in condizione sufficiente. "Penso che sia sempre dura", ha dichiarato Pochettino sugli assenti. "È difficile perché è una grande opportunità, o l'ultima opportunità di vedere il giocatore prima di prendere la decisione. Questo può sempre avere un'influenza, positiva o negativa, ma è importante che possano recuperare il prima possibile e performare e poi avere la possibilità di essere selezionati per l'ultima rosa".