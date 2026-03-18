Vicenza, Gallo: "Ricevuta una grande responsabilità. Felice di aver rispettato le attese"

Intervista alle colonne di Tuttosport per il tecnico del Vicenza, Fabio Gallo, a commento della promozione in Serie B ottenuta con sei giornate d'anticipo rispetto alla fine della stagione regolare di Serie C:

"Sono veramente emozionato e felicissimo perché mi era stato chiesto di arrivare primo, non secondo, non terzo, non quarto, ma primo. Anche se ho provato a non darlo a vedere, la pressione c’è stata dal primo giorno perché è una responsabilità grandissima che la società mi ha dato scegliendomi. Vincere con sei giornate d’anticipo penso sia qualcosa di unico, di veramente straordinario.

Vincere due campionati di fi la di C con due squadre diverse è altrettanto straordinario. Sono orgoglioso di questo gruppo di giocatori che ha fatto qualcosa di veramente unico che rimarrà nella storia".