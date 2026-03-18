Cesena, domani presentazione blindata per Cole. Presenti Di Taranto e Aiello

Il giorno della presentazione ufficiale di Ashley Cole come nuovo allenatore del Cesena si avvicina, ma il clima attorno all'evento è tutt'altro che quello che si sarebbe immaginato alla vigilia. Il debutto in panchina, avvenuto ieri a Mantova con un risultato negativo, ha inevitabilmente influito sul tono dell'appuntamento in programma nel pomeriggio di giovedì.

Cole, scrive Il Resto del Carlino, sarà presentato alla Pages Lounge dell'Orogel Manuzzi in un contesto blindato: accesso riservato esclusivamente ai giornalisti accreditati, muniti di ticket digitale. Al suo fianco ci sarà il direttore generale Corrado Di Taranto, mentre il presidente John Aiello è atteso in collegamento da remoto.

Il trio avrà un duplice compito: presentare il nuovo tecnico e al tempo stesso offrire una spiegazione pubblica delle scelte societarie, a partire dall'esonero di Michele Mignani fino alla decisione di affidare la guida tecnica a un campione del calcio inglese che, fino alla serata di ieri, non aveva mai allenato una squadra come primo allenatore, tantomeno in Italia e in Serie B. Cole interverrà con l'ausilio di un traduttore e racconterà le ragioni che lo hanno spinto a scegliere Cesena per inaugurare la sua carriera in panchina. Una scelta, è ormai noto, voluta fortemente da Mike Melby.

In parallelo, il club deve risolvere anche il nodo legato alla figura del direttore sportivo. I rapporti con Filippo Fusco si sono interrotti a causa di divergenze sulle ultime scelte: si tratterà ora soltanto la risoluzione del contratto, che scadrà comunque a giugno. La società non nominerà un sostituto nell'immediato e, salvo sorprese, attenderà l'estate per coprire il ruolo vacante nell'organigramma, avendo sessanta giorni di tempo per farlo secondo regolamento.