Sampdoria, Manfredi: "A Carrara punti decisivi per l'obiettivo salvezza"

Nell'immediata vigilia del match in casa della Carrarese, Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito attraverso le colonne de Il Secolo XIX:

"A Carrara ci aspetta una delle rimanenti otto partite con in palio punti decisivi per raggiungere il nostro obiettivo. Ho letto la nota ufficiale della Carrarese e ne condivido l’invito a concentrarsi sugli spalti unicamente sul tifo per la propria squadra.

Senza altre distrazioni, di qualsiasi natura. Attorno alla Sampdoria in ogni stadio in trasferta riscontriamo sempre un intenso clima di attesa e di competizione. Comprensibile, e direi fisiologico, perché dovuto alla grande storia del club, al suo blasone, alla sua tifoseria, alla sua tradizione. Ma quelle che contano sono le dinamiche agonistiche del campo. Che resta, sempre e per tutti, l’unico arbitro del risultato finale".