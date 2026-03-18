Donnarumma: "Bisogna riportare l'Italia al Mondiale, non c'è alcun dubbio. Siamo carichi"

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, è stato eliminato insieme agli inglesi dalla Champions League. Ieri infatti, dopo il 3-0 dell'andata, il Real Madrid si è imposto 2-1 pure all'Etihad, estromettendo dalla corsa alla coppa dalle grandi orecchie la squadra allenata da Pep Guardiola. L'attenzione del classe '99 si è così subito spostata sulla Nazionale.

Intervistato da Sportitalia in zona mista, Donnarumma, leader dell'Italia, ha risposto così: "Siamo molto carichi, abbiamo fatto una cena con il mister (il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ndr), ci sentiamo spesso. Penso che arriveremo lì molto bene, cercando di fare il massimo perché bisogna andare al Mondiale, bisogna riportarci l'Italia, non c'è alcun dubbio".