Panchine traballanti in B, ma il turno prima della sosta parla di risultati utili: tecnici tutti salvi?

La sosta per le Nazionali, la seconda della stagione, è ormai prossima, e il campionato di Serie B non scenderà in campo nel weekend che chiuderà la settimana appena iniziata: si tornerà a giocare venerdì 17 ottobre, con Virtus Entella-Sampdoria ad aprire l'8ª giornata.

E quello che è andato in archivio, sembrava essere il turno che avrebbe detto molto su diverse panchine traballanti, ma i risultati hanno sorriso a quasi tutti gli allenatori a rischio (solo lo Spezia ha perso), che a oggi sono stati confermati, salvo colpi di scena: certo, si potrebbe discutere sul discorso della 'fiducia a tempo' - o si crede in un progetto o non ci si crede, al netto di un risultato utile che arriva -, ma per il momento Bari, Monza, Empoli, Sampdoria Mantova e Spezia andranno avanti con i rispettivi tecnici. Lo ripetiamo, salvo coup de théâtre. A ogni modo, al netto di quello che accadrà, sono trascorse sette giornate senza esoneri, situazione decisamente contraria alla tendenza degli ultimi anni.

A completezza di informazione, il quadro completo di tutte le panchine di Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo)

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato)

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo)

Spezia - Luca D'Angelo (confermato)

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)