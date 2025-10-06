Spezia, si va avanti con D'Angelo in panchina: ma si è pensato a un cambio con Longo

Allo Spezia alla fine vince la linea del dg Andrea Gazzoli e del ds Stefano Melissano: Luca D’Angelo continuerà nella sua avventura in panchina, nonostante un avvio di campionato tremendo e l’ultimo posto in classifica dopo sette giornate, e oggi guiderà regolarmente la seduta d’allenamento come riferisce Il Secolo XIX.

La decisione è arrivata dopo una giornata convulsa e una call con gli Stati Uniti a cui hanno partecipato il presidente Charlie Stillitano e il patron Thomas Roberts nel corso della quale i due dirigenti sono riusciti a strappare la fiducia nella conferma del tecnico facendogli da scudo e proteggendolo in attesa che riesca a trovare i tasti giusti per rimettere in moto una squadra che solo pochi mesi fa sfiorava il ritorno in Serie A.

Lo Spezia si era comunque guardato intorno alla caccia di un allenatore e aveva individuato in Moreno Longo, attualmente senza squadra anche se ancora sotto contratto col Bari – club a cui era stato accostato nei giorni scorsi in caso di esonero di quel Fabio Caserta che lo aveva sostituito in estate -, che avrebbe accettato l’incarico in caso di chiamata pur dovendo prima risolvere il precedente accordo coi pugliesi. Al momento però questa soluzione è congelata perché si andrà avanti ancora con D’Angelo – salvo sorprese dell’ultima ora – che avrà due settimane per lavorare (seppur senza i nazionali) in vista dello scontro contro il Cesena, un’altra sfida potenzialmente decisiva per capire se la fiducia è stata ben riposta o se servirà un cambio per dare una scossa alla squadra.