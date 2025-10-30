Serie B, classifica assistman: al comando Berti del Cesena. Lo inseguono in sei

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Al termine decima giornata di campionato in vetta, con quattro assist, troviamo Tommaso Berti del Cesena, seguito da ben sei calciatori, molti dei quali di grande esperienza come Finotto, Calò e Marras. Presente anche il compagno di Under21 del bianconero Matteo Dagasso del Pescara.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Quattro assist - Tommaso Berti (Cesena)

Tre assist - Mattia Finotto (Carrarese), Rares Ilie (Empoli), Giacomo Calò (Frosinone), Luca Magnino (Modena), Matteo Dagasso (Pescara), Manuel Marras (Reggiana)

Due assist - Valerio Crespi e Dimitris Sounas (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Fabio Abiuso, Luis Hasa e Simone Zanon (Carrarese), Pietro Iemmello e Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia e Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Fares Ghedjemis, Ilias Koutsoupias e Ben Kone (Frosinone), Alessandro Gabrielloni e Fabio Maistro (Juve Stabia), Francesco Di Mariano (Modena), Alessandro Capelli e Jonathan Varas (Padova), Antonio Di Nardo, Gaetano Letizia e Luca Valzania (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Oliver Abildgaard e Simone Pafundi (Sampdoria), Salvatore Esposito (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Antoine Hainaut, Kike Perez e John Yeboah (Venezia), Tommaso Fumagalli e Bernat Guiu (Virtus Entella)