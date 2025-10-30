Mantova, sarà Rinaudo il sostituto di Botturi. Possanzini ha guidato l'allenamento

Il Mantova si appresta a cambiare volto. Dopo l’ennesimo scivolone in stagione, 3-1in casa contro il Catanzaro e a pochi giorni da uno scontro salvezza come quello contro la Sampdoria, il presidente Filippo Piccoli ha infatti deciso di esonerare sia il direttore tecnico Christian Botturi sia il tecnico Davide Possanzini. Quest’ultimo stamattina, come riporta l’edizione on line della Gazzetta di Mantova, ha diretto comunque l’allenamento della squadra al Sinergy Center anche se il suo destino appare segnato.

Se per la sostituzione dell’allenatore al momento non sembrano esserci nomi in pole, con i profili di di Rolando Maran ed Eugenio Corini che non sembrano rientrare nei piani al pari del fresco ex Sampdoria Massimo Donati che ieri era in tribuna al Martelli, per la sostituzione del dt la scelta è stata fatta.

Il nome è quello, come anticipato ieri sera, di Leandro Rinaudo che sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2027 con i biancorossi e avviare un nuovo ciclo a partire dal prossimo fine settimana. Sarà probabilmente lui a scegliere, assieme al presidente Piccoli, il nome del nuovo tecnico da cui ripartire per cercare di rimettere in piedi una stagione finora molto negativa e andare alla caccia della salvezza.