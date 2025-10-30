Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 10ª giornata: Sottil in vetta nonostante il ko
Turno infrasettimanale, il 10° del torneo, che in Serie B regala novità e conferme. Per quanto riguarda le prime spicca il Catanzaro al secondo successo consecutivo in stagione, così come torna alla vittoria la Reggiana nel sentito derby contro Modena e il Frosinone contro la Virtus Entella. Continua, invece, a stupire il Monza alla quarta vittoria di fila, così come il Cesena che si porta a casa 9 punti nelle ultime tre giornate. Male, infine, il Palermo (una sola vittoria nelle ultime cinque gare) e malissimo il Mantova che non fa bottino pieno dal 30 agosto scorso.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la decima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Sottil (Modena) 6.60 (10)
2. Mignani (Cesena) 6.55 (10)
3. Abate (Juve Stabia) 6.44 (9)
4. Alvini (Frosinone) 6.40 (10)
5. Andreoletti (Padova) 6.40 (10)
6. Inzaghi (Palermo) 6.25 (10)
7. Dionigi (Reggiana) 6.20 (10)
8. Chiappella (Virtus Entella) 6.15 (10)
9. Stroppa (Venezia) 6.10 (10)
10. Biancolino (Avellino) 6.05 (10)
11. Calabro (Carrarese) 6.05 (10)
12. Bianco (Monza) 6.05 (10)
13. Castori (Südtirol) 6.00 (10)
14. Gregucci (Sampdoria) 6.00 (2)
15. Vivarini (Pescara) 5.90 (10)
16. Aquilani (Catanzaro) 5.85 (10)
17. Dionisi (Empoli) 5.83 (3)
18. Caserta (Bari) 5.78 (9)
19. D'Angelo (Spezia) 5.70 (10)
20. Possanzini (Mantova) 5.60 (10)
Esonerati
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
N.B. - Gli allenatori di Juve Stabia e Bari a causa del rinvio del match hanno una tutti una gara in meno.
