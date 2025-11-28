Pescara-Padova, i convocati di Andreoletti: out Lasagna, si rivede Baselli
Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, ha diramato la lista di convocati per la sfida con il Pescara:
PORTIERI: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino
DIFENSORI: 3 Barreca, 4 Belli, 13 Boi, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa
CENTROCAMPISTI: 33 Baselli, 17 Capelli, 6 Crisetig, 8 Fusi, 44 Harder
ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 10 Gomez, 11 Seghetti
Non Disponibili: Bacci, Silva, Di Maggio, Lasagna, Pastina, Varas
Non Convocati: Russini, Voltan
