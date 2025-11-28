Sudtirol-Avellino, i convocati di Castori: ci sono Italeng e Pietrangeli

Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la 14ª giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 29 novembre alle ore 15.00 allo Stadio Druso di Bolzano contro l'Avellino.

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner.

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Pietrangeli, Veseli.

Centrocampisti: Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.

Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino.

Queste le parole di Castori alla vigilia della sfida con l'Avellino

"Il risultato di Modena ha dato alla squadra consapevolezza e fiducia. È emersa la sensazione di aver compiuto passi in avanti verso una condizione più efficiente, soprattutto dopo un periodo segnato da defezioni e diverse problematiche. Questo pareggio ha portato entusiasmo e la convinzione di essere tornati su livelli più vicini al nostro potenziale.

Oltre al clean sheet di Modena, anche nelle partite precedenti la squadra aveva mostrato grande compattezza, confermando i progressi sotto il profilo della solidità. Per quanto riguarda l’organico, restano da valutare le condizioni di Pietrangeli, mentre Italeng è prossimo al rientro tra i disponibili: entrambi devono ancora recuperare completamente la condizione, ma hanno già compiuto passi avanti rispetto alle settimane precedenti.

L’Avellino è una squadra imprevedibile e dotata di valori importanti, capace di risultati di rilievo come la vittoria sul Monza. Non mi lascio condizionare dall’ultima sconfitta, perché conosco bene la forza della squadra e il sostegno della piazza. Le difficoltà saranno quelle tipiche di una gara di Serie B, in cui serviranno misura e concentrazione per tutti i 90'".