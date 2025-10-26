Serie B, fra Bari e Mantova vince la paura: poche occasioni e 0-0 all’intervallo

Nessun gol e poche occasioni da ambo le parti nel primo tempo della sfida fra pericolanti Bari-Mantova. I virgiliani aprono le danze al 13° con Maggioni che ci prova dai 25 metri con una conclusione potente, ma imprecisa, la risposta dei baresi arriva un minuto dopo con Maggiore che prova una rovesciata che si conclude debolmente fra le braccia di Festa. Poco dopo la mezz’ora il tecnico Possanzini cambia un nervoso Paoletti, già ammonito e ‘graziato’ per una trattenuta su Dorval, inserendo Wieser. La gara prosegue senzaa troppi sussulti e occasioni chiudendosi sullo 0-0 all’intervallo.