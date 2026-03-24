Classifica assistman Serie B 2024/2025: Calò in vetta. Palumbo lo incalza

Con la 32ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025 in archivio, si aggiorna anche la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.

In testa alla classifica degli assist in Serie B, c'è Giacomo Calò del Frosinone con due servizi vincenti in più rispetto al primo degli inseguitori, ovvero Antonio Palumbo del Modena. A quota nove, invece, inseguono Pietro Iemmello del Catanzaro e Salvatore Elia dell'Empoli. Più staccato, a otto assist, Yeboah del Venezia.

Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):

Dodici assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Dieci assist - Antonio Palumbo (Palermo)

Nove assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Salvatore Elia (Empoli)

Otto assist - John Yeboah (Venezia)

Sette assist - Tommaso Berti (Cesena)

Sei assist - Filippo Pittarello (Catanzaro), Fabio Maistro (Juve Stabia), Paulo Azzi (Monza), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Kike Perez (Venezia)

Cinque assist - Mehdi Dorval (Bari), Fabio Abiuso e Simone Zanon (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo), Antoine Hainaut (Venezia)

Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Mattia Finotto ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Cristian Shpendi (Cesena), Rares Ilie e Luca Magnino (Empoli), Matteo Cichella, Giorgi Kvernadze, Ilario Monterisi, Anthony Oyono e Massimo Zilli (Frosinone), Niccolò Radaelli e Simone Trimboli (Mantova), Simone Santoro (Modena), Jonathan Varas (Padova), Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Salvatore Molina (Sudtirol), Matteo Dagasso e Issa Doumbia (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)