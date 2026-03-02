Sassuolo, plusvalenza assicurata: un mese dopo il riscatto, Koné vale almeno il doppio

Ismael Koné è stato determinante nella gara che ieri ha visto il Sassuolo battere 2-1 l'Atalanta nonostante il cartellino rosso rimediato da Andrea Pinamonti dopo sedici minuti. Il centrocampista canadese con la sua rete al 23esimo minuto è stato infatti il calciatore che ha sbloccato il match, da due passi ha spedito in porta un calcio d'angolo perfettamente battuto da Armand Laurienté. "Sono molto contento di quello che sto facendo, della squadra e sono contento di vivere questo momento. Avevo bisogno di continuità, cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno e sono soddisfatto di quello che sto facendo", ha dichiarato al termine del match il calciatore classe 2002 che alla sua prima stagione in Serie A è già a quota cinque reti. Non male per un centrocampista...

Arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto, Koné è stato acquistato con largo anticipo dalla società neroverde. Accadeva esattamente un mese fa, mentre il club neroverde prendeva proprio dall'OM Ulisses Garcia e Darryl Bakola. In quella occasione il direttore generale Giovanni Carnevali ha deciso di operare anche l'acquisto del calciatore nordamericano, un attare da circa 12.5 milioni di euro definito con la ragionevole certezza che già oggi Koné vale molto di più. "A luglio sarà più difficile trattenere Muharemovic o Koné? Entrambi. Io spero che restino per proseguire il percorso di crescita e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Ma sarà difficile. Già adesso ho rifiutato alcune offerte, ma era deciso che a metà stagione non sarebbe partito nessuno", disse l'amministratore delegato Giovanni Carnevali dopo l'ultima finestra di calciomercato.

Ismael Koné già oggi per gli addetti ai lavori ha una valutazione di mercato circa doppia rispetto a quanto è stato pagato. Intorno ai 25 milioni di euro. Ovviamente le variabili da qui all'estate sono ancora diverse, soprattutto un Mondiale col Canada che - salvo imprevisti - lo vedrà grande protagonista. Una Coppa del Mondo che si spera possa vederlo affrontare anche la nostra Italia: tutto dipenderà dai nostri play-off di fine mese.