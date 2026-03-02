Bonetti: "Juventus, punta ancora su Vlahovic. I principali problemi oggi sono in attacco"

L’ex difensore bianconero e oggi allenatore Dario Bonetti ha analizzato a Radio Bianconera il momento della Juventus, soffermandosi in particolare sul futuro di Dusan Vlahovic, attualmente in scadenza di contratto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"La permanenza di Dusan Vlahovic sarà legata alle intenzioni reciproche tra giocatore e società: sarà fondamentale capire se l’attaccante percepisce piena fiducia attorno a sé. Dusan resta comunque un centravanti di alto livello, non semplice da rimpiazzare, soprattutto per una Juventus che proprio nel reparto offensivo ha mostrato evidenti difficoltà. Avendolo già in rosa, il club farebbe bene a puntare ancora su di lui".

Poi, un commento sui tanti cambiamenti vissuti dalla Juve negli ultimi anni: "Negli ultimi anni la Juventus ha cambiato troppi allenatori e numerosi giocatori, investendo cifre importanti senza ottenere continuità. Pur comprendendo quanto contino i risultati, è mancata la pazienza e dalla dirigenza sembra emergere una certa confusione. Ogni cambio in panchina comporta un nuovo inizio e, alla luce delle prestazioni - seppur accompagnate da risultati altalenanti - sarebbe opportuno confermare Spalletti".