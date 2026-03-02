Nico Paz sfida l'Inter: sogno di mercato, tra affari e affetti. Ma l'unica (minima) speranza è un affare alla Brahim Diaz

Archiviato il caso che lo ha visto protagonista nell’ultima giornata di campionato, Nico Paz è pronto a tornare al suo posto. Il fantasista argentino del Como sarà, con tutta probabilità, schierato come titolare da Cesc Fabregas nella semifinale di andata che vedrà i lariani di fronte all’Inter.

Dei nerazzurri, Nico Paz è da tempo oggetto del desiderio. Un corteggiamento che mischia, in un certo senso, affari e affetti: Javier Zanetti, vicepresidente interista, è stato compagno, sia di club sia di nazionale, di Pablo Paz, e i due rimangono tuttora ottimi amici. Famiglie più che vicine, con il mercato un po’ più lontano. Le avance dell’Inter, che vede nell’argentino l’uomo perfetto per aggiungere qualità alla squadra di Chivu, e magari portarla verso un modulo diverso dal 3-5-2, si scontrano con una situazione contrattuale molto difficile da aggredire.

Come noto, su Nico Paz è rimasta la longa manus del Real Madrid. Il club spagnolo vanta il 50% dell’eventuale rivendita, ma soprattutto la possibilità di ricompra a cifre molto basse: 10 milioni nel 2026, 11 nel 2027. Vani, finora, i tentativi del Como di ridiscutere questi aspetti. Così, dato che con tutta probabilità in estate il Real eserciterà il riacquisto, è Florentino Perez l’interlocutore di Marotta, Ausilio e Baccin. Un osso duro: di fatto, l’unica speranza dell’Inter è convincere il Madrid a un altro affare stile Brahim Diaz, con Nico Paz ancora in Serie A finché i blancos non lo ritengano pronto per la Liga. Ammesso e non concesso che non sia già così: detto che al Real c’è tanta concorrenza, in panchina per ora siede Alvaro Arbeloa. Uno che ha già allenato Nico, con cui ha vinto anche un triplete a livello giovanile. Se l’ex terzino sarà confermato, è molto credibile che sia uno dei primi sponsor per il ritorno del classe 2004 alla casa madre. Con buona pace di Como e Inter.