Sassuolo, frattura dello zigomo per Fadera: intervento chirurgico nei prossimi giorni
Si ferma Alieu Fadera, esterno del Sassuolo. Frattura dell’osso zigomatico è quanto riferiscono gli esami: "Gli accertamenti effettuati a Alieu Fadera, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Atalanta, hanno evidenziato una frattura dell’osso zigomatico. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico".
