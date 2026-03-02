Tacchinardi: "Se la Juve avesse perso ieri sera a Roma, stagione finita già il 1° marzo"

L'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, intervenuto come di consueto a Pressing su Mediaset, ha parlato così del pareggio tra Juve e Roma ieri sera all'Olimpico: "La Juventus anche contro la Roma ha fatto delle cose buone e altre cose meno buone. Se la Juve avesse perso questa partita, il 1° marzo sarebbe stata fuori da tutto. Sarebbe stato un fallimento stagionale per una squadra che comunque ha speso tanti soldi e sta facendo male. Però, fortunatamente, contro la Roma la panchina di mister Spalletti ha risposto. La Juve gioca sempre senza centravanti, ma coi giallorossi ha dato dimostrazione di grande carattere.

Quindi, secondo me, ce la può ancora fare per la Champions. Ci sono stati degli errori, devi togliere soprattutto gli errori difensivi, perché non puoi più permetterteli. Se avesse perso all'Olimpico, per come era la partita, sarebbe finita la stagione. Se questa però è la Juventus che deve arrivare quarta, non può arrivarci perché prende troppi gol e gioca con poca cattiveria, con poco veleno, con poca voglia di difendere".