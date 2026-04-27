Serie C, recap di playoff e playout. Anche se il Trapani ha chiesto la sospensione del post season
Dopo 38 lunghissime giornate, segnate dall'esclusione del Rimini a novembre, dalle problematiche societarie di vari club (Ternana e Foggia, per fare un esempio), dai tanti punti di penalità sparsi nei tre gironi, la Serie C ha mandato in archivio il campionato 2025-2026 (QUI il recap completo), che ha preceduto il post season: teoricamente subito in campo domenica, con il primo turno della fase a gironi dei playoff, mentre so dovrà attendere una settimana in più per la disputa dell'unico playout previsto, ma la richiesta avanzata dal Trapani sulla sospensione degli spareggi potrebbe cambiare le carte in tavola.
A ogni modo, in attesa di novità in merito alla richiesta dei siciliani, ecco il riepilogo completo del post season:
PLAYOFF
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (domenica 3 maggio)
Girone A
Trento-Giana Erminio
Cittadella-Arzignano Valchiampo
Lumezzane-Alcione Milano
Girone B
Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Pianese-Ternana
Pineto-Gubbio
Girone C
Casertana-Atalanta U23
Crotone-Audace Cerignola
Monopoli-Casarano
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
Il regolamento dei playoff di Serie C
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.
Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B
PLAYOUT (and. sabato 9 maggio/rit. sabato 16 maggio)
Girone B
Bra-Torres
(Si salverà la squadra che, nei due match, avrà ottenuto il miglior punteggio totale. In caso di parità dopo i 180', manterrà la categoria la squadra meglio piazzata nel corso della regular season; la stessa, avrà il vantaggio della sfida di ritorno in casa).
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