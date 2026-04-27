Serie C, recap di playoff e playout. Anche se il Trapani ha chiesto la sospensione del post season

Dopo 38 lunghissime giornate, segnate dall'esclusione del Rimini a novembre, dalle problematiche societarie di vari club (Ternana e Foggia, per fare un esempio), dai tanti punti di penalità sparsi nei tre gironi, la Serie C ha mandato in archivio il campionato 2025-2026 (QUI il recap completo), che ha preceduto il post season: teoricamente subito in campo domenica, con il primo turno della fase a gironi dei playoff, mentre so dovrà attendere una settimana in più per la disputa dell'unico playout previsto, ma la richiesta avanzata dal Trapani sulla sospensione degli spareggi potrebbe cambiare le carte in tavola.

A ogni modo, in attesa di novità in merito alla richiesta dei siciliani, ecco il riepilogo completo del post season:

PLAYOFF

PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (domenica 3 maggio)

Girone A

Trento-Giana Erminio

Cittadella-Arzignano Valchiampo

Lumezzane-Alcione Milano

Girone B

Juventus Next Gen-Vis Pesaro

Pianese-Ternana

Pineto-Gubbio

Girone C

Casertana-Atalanta U23

Crotone-Audace Cerignola

Monopoli-Casarano

SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)

Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)

Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)

Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)

Il regolamento dei playoff di Serie C

Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.

Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone

Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale

Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B

PLAYOUT (and. sabato 9 maggio/rit. sabato 16 maggio)

Girone B

Bra-Torres

(Si salverà la squadra che, nei due match, avrà ottenuto il miglior punteggio totale. In caso di parità dopo i 180', manterrà la categoria la squadra meglio piazzata nel corso della regular season; la stessa, avrà il vantaggio della sfida di ritorno in casa).