Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo solido in vetta, ma Adorante tenta di accorciare

Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo solido in vetta, ma Adorante tenta di accorciareTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 08:34Serie C
Claudia Marrone

Erano attesi i primi verdetti, o meglio, i primi possibili verdetti, ma in Serie B tutto è rimandato alle due ultime giornate, con la stagione regolare che chiuderà poi l'8 maggio. A ogni modo, nella giornata di venerdì 25 aprile, è andata in archivio anche la 36ª giornata del torneo, che ha dato un nuova linea alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento. Momento in cui Adorante prova ad accorciare dalla vetta, ma Pohjanpalo rimane ancora solido e distanziato dal secondo gradino del podio

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

23 gol: Pohjanpalo (5; Palermo)

17 gol: Adorante (3; Venezia)

14 gol: Di Nardo (1; Pescara), Ghedjemis (Frosinone)

13 gol: S. Shpendi (1; Empoli)

12 gol: Biasci (Avellino)

Articoli correlati
Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò allunga in vetta. Palumbo insegue Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò allunga in vetta. Palumbo insegue
Venezia, Stankovic: "Campionato bellissimo, stanno vincendo tutte quelle davanti"... Venezia, Stankovic: "Campionato bellissimo, stanno vincendo tutte quelle davanti"
Empoli, Accursi: "Giocavamo contro la più forte, dobbiamo trovare la concretezza"... Empoli, Accursi: "Giocavamo contro la più forte, dobbiamo trovare la concretezza"
Altre notizie Serie C
Salernitana, terzo posto che sa di occasione persa. E' tempo che Iervolino parli... TMWSalernitana, terzo posto che sa di occasione persa. E' tempo che Iervolino parli alla piazza
Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo solido in vetta, ma Adorante tenta di... Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo solido in vetta, ma Adorante tenta di accorciare
Serie C, recap di playoff e playout. Anche se il Trapani ha chiesto la sospensione... Serie C, recap di playoff e playout. Anche se il Trapani ha chiesto la sospensione del post season
Arezzo in festa fino a notte fonda, bus scoperto in città e cena dal presidente Manzo... TMWArezzo in festa fino a notte fonda, bus scoperto in città e cena dal presidente Manzo
Dg Starace: “Sorrento, impresa costruita tra sacrifici e orgoglio” Dg Starace: “Sorrento, impresa costruita tra sacrifici e orgoglio”
Trapani retrocesso in D, ma Antonini non molla: chiesta la sospensione di playoff... Trapani retrocesso in D, ma Antonini non molla: chiesta la sospensione di playoff e playout
Livorno, Venturato: "Rammarico per i playoff, resta una stagione da sette e mezzo"... Livorno, Venturato: "Rammarico per i playoff, resta una stagione da sette e mezzo"
Pres. Pontedera dopo la retrocessione: "È una vergogna, ma ripartiremo con un progetto... Pres. Pontedera dopo la retrocessione: "È una vergogna, ma ripartiremo con un progetto serio”
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Per l'Inter è stato un sogno impossibile: il Real ha deciso il futuro di Nico Paz
Immagine top news n.1 Inter, contro il Parma può essere scudetto. Tiene banco il caso Rocchi, Marotta difende il club
Immagine top news n.2 Inchiesta arbitri, il caso Rocchi scuote il calcio italiano. E oggi si riunisce l'AIA, tutte le ultime
Immagine top news n.3 Un punto che fa piacere sia ad Allegri che a Spalletti: Milan-Juve, un altro 0-0. Per la Champions
Immagine top news n.4 Super rimonta del Toro sull'Inter. Chivu si prende le colpe, e il caos arbitri non c'entra
Immagine top news n.5 A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0
Immagine top news n.6 Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
Immagine top news n.7 Scudetto all'Inter il prossimo weekend prima ancora di giocare? Tutte le combinazioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.2 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.3 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.4 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chi tenta Lewandowski? Il suo agente in Italia, Juventus e Milan si muovono
Immagine news Serie A n.2 Torino, Simeone va in doppia cifra ma il futuro resta un rebus: “Penso solo al presente”
Immagine news Serie A n.3 Gli occhi del Como in Ligue 1: piace il crack del Lille Fernandez-Pardo
Immagine news Serie A n.4 Milan-Juventus, la moviola di Calvarese: "Partita che testimonia la crescita di Sozza"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina-Sassuolo 0-0. Per lo spettacolo citofonare altrove, ma ai neroverdi va bene così
Immagine news Serie A n.6 Milan, Tomori: "Un buon punto per il nostro percorso. Ora pensiamo al Sassuolo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò allunga in vetta. Palumbo insegue
Immagine news Serie B n.2 Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta
Immagine news Serie B n.3 Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Immagine news Serie B n.4 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, terzo posto che sa di occasione persa. E' tempo che Iervolino parli alla piazza
Immagine news Serie C n.2 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo solido in vetta, ma Adorante tenta di accorciare
Immagine news Serie C n.3 Serie C, recap di playoff e playout. Anche se il Trapani ha chiesto la sospensione del post season
Immagine news Serie C n.4 Arezzo in festa fino a notte fonda, bus scoperto in città e cena dal presidente Manzo
Immagine news Serie C n.5 Dg Starace: “Sorrento, impresa costruita tra sacrifici e orgoglio”
Immagine news Serie C n.6 Trapani retrocesso in D, ma Antonini non molla: chiesta la sospensione di playoff e playout
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?