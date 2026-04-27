Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo solido in vetta, ma Adorante tenta di accorciare

Erano attesi i primi verdetti, o meglio, i primi possibili verdetti, ma in Serie B tutto è rimandato alle due ultime giornate, con la stagione regolare che chiuderà poi l'8 maggio. A ogni modo, nella giornata di venerdì 25 aprile, è andata in archivio anche la 36ª giornata del torneo, che ha dato un nuova linea alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento. Momento in cui Adorante prova ad accorciare dalla vetta, ma Pohjanpalo rimane ancora solido e distanziato dal secondo gradino del podio

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

23 gol: Pohjanpalo (5; Palermo)

17 gol: Adorante (3; Venezia)

14 gol: Di Nardo (1; Pescara), Ghedjemis (Frosinone)

13 gol: S. Shpendi (1; Empoli)

12 gol: Biasci (Avellino)