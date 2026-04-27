Bologna-Italiano, serve un chiarimento: il club lo considera il tecnico del prossimo anno

Il Bologna considera a tutti gli effetti Vincenzo Italiano il proprio allenatore anche per il prossimo anno e non sa le intenzioni dell'ex Fiorentina: l’attuale tecnico rossoblù ha l’ambizione di allenare una squadra da scudetto, e non è escluso che due o tre società (vedi Milan, Napoli e Lazio) gli abbiano anche già strizzato l’occhio, ma ci sono anche tempi e doveri da rispettare, e tutto sta a vedere se gli interessamenti di oggi diventeranno proposte concrete domani.

Italiano chiede chiarezza sugli obiettivi futuri

Italiano ha fatto sapere di dover parlare con la società per conoscere piani e ambizioni, anche perché la gente di Bologna ha alzato le aspettative. Il tecnico pretende che gli venga consegnato un Bologna competitivo, dice oggi il Corriere dello Sport, ma la nona sconfitta al Dall’Ara nelle ultime 12 partite giocate ha portato a dei fischi che vanno sovvertiti nelle prossime gare.