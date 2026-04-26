TMW Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi

Chi sceglierà gli arbitri per le ultime giornate di campionato? Dopo il terremoto che ha investito Gianluca Rocchi, per ora solo indagato per presunte designazioni favorevoli all’Inter, ma che comunque ha deciso di auto-sospendersi, l’AIA deve trovare un nuovo designatore. La CAN, inoltre, ha “perso” Andrea Gervasoni, anche lui indagato dalla Procura di Milano (per Salernitana-Modena della scorsa Serie B, una vicenda simile alla presunta “bussata” di Rocchi in Udinese-Parma).

Nel primo pomeriggio di domani, si riunirà il Comitato Nazionale dell’Aia per decidere il da farsi. Teoricamente, la CAN potrebbe anche proseguire con le designazioni a livello collegiale: a livello formale, del resto, le designazioni sono firmate dalla commissione stessa e non da solo Rocchi. Visto che al momento sono però operativi appena quattro membri su sei, è probabile che venga nominato un designatore per il finale di stagione.

In questo senso, nella giornata di oggi, è emersa l’ipotesi che porta a Maurizio Ciampi. L’ex designatore di C, oggi componente della CAN, è di sicuro un’opzione valida, avendo già ricoperto un ruolo simile, seppur in un campionato inferiore. Suo malgrado, però, è in qualche modo parte nella vicenda che riguarda il presidente Antonio Zappi, che martedì conoscerà il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dopo i 13 mesi di inibizione (per presunte pressioni sullo stesso Ciampi e su Alessandro Piazzi, ex designatore di D). Una vicenda che, peraltro, potrebbe portare al commissariamento dell’AIA da parte della FIGC, ma questo si vedrà.

Ragioni di opportunità - non ne esistono altre, per questo non è da escludere - potrebbe quindi sconsigliare la nomina di Ciampi. In tal senso, è più credibile il nome di Domenico Celi. L’ex arbitro barese è attualmente responsabile del settore tecnico arbitrale: non fa parte della CAN, ma conosce molto bene il gruppo di Rocchi e ha partecipato a tutti i raduni stagionali. Nelle ultime ore è anche circolato l’ipotesi di Matteo Trefoloni: difficile, però, che si sleghi dalla FIFA per quattro giornate. Altri discorso, ovviamente, sarebbe anticipare l’eventuale nomina a designatore della prossima stagione. Ma l’AIA in questo momento non sembra in condizione di guardare così lontano.