Serie B, il Modena si riprende il primo posto: Gliozzi e Mendes stendono l'Entella
Il Modena si riprende il primo posto in Serie B. I canarini hanno chiuso la settima giornata di Serie B battendo la Virtus Entella per 2-0. Succede tutto nel secondo tempo: prima segna Gliozzi su calcio di rigore, poi Mendes al 90’ firma la rete del definitivo 2-0.
Con questo risultato il Modena torna primo da solo a quota 17 punti, l’Entella resta invece in quindicesima posizione a quota 6.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
Carrarese-Juve Stabia 3-0
10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon
Sudtirol-Empoli 1-2
42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)
Sampdoria-Pescara 4-1
44' Oliveri (P), 55’ rig. Coda (S), 63’ Pafundi (S), 66’ Depaoli (S), 91’ Ioannou (S)
Modena-Entella 2-0
66’ rig. Gliozzi, 90’ Mendes
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Empoli 9
Sudtirol 9
Padova 8
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
