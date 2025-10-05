Politano ko nel Napoli, salta la Nazionale. Al suo posto il ct Gattuso convoca Spinazzola

Nella vittoria del Napoli contro il Genoa che porta la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica di Serie A assieme alla Roma, la nota negativa arriva dall'infermeria. Nel corso della gara del Maradona, infatti, il Napoli ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Politano e Lobotka.

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato il regista slovacco, che sul finale del primo tempo ha lamentato un dolore all'altezza dell'adduttore. All'inizio della seconda frazione di gioco, anche Politano ha rimediato un guaio fisico: un fastidio al flessore della coscia destra, dopo aver richiamato l'attenzione della panchina di Conte per la sostituzione. Adesso saranno gli esami strumentali a certificare entità degli infortuni e tempi di recupero.

Intanto, una decisione per Politano è arrivata in questi minuti: l'esterno del Napoli era infatti stato convocato dal ct Gennaro Gattuso per le prossime due gare dell'Italia valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine). E secondo quando raccolto, vista l'indisponibilità dello stesso Politano, Gattuso ha chiamato un altro giocatore del Napoli, ovvero Leonardo Spinazzola. Il secondo cambio tra le convocazioni diramate venerdì scorso, dopo il forfait di Zaccagni sostituito da Piccoli.

Titolarissimo nel Napoli in questo avvio di stagione, Spinazzola - già campione d'Europa nel 2021 - torna in Nazionale dopo due anni (l'ultima partita risale al 18 giugno 2023 contro l'Olanda).