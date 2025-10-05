TMW Pescara, Vivarini: "Nella ripresa mancato l'aspetto caratteriale. L'ha vinta il pubblico"

Pescara rimontato a Marassi. La formazione abruzzese è stata battuta 4-1 dalla Sampdoria e al termine del match del "Ferraris" il tecnico biancoazzurro Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa:

Più preoccupato dalle poche azioni in avanti o della fragilità difensiva?

"Il problema nostro lo conosciamo e oggi lo abbiamo accentuato. Abbiamo fatto un primo tempo importante dove abbiamo segnato e non abbiamo subito. La partita era messa bene in tutti i suoi aspetti: sia tattici che come risultato. Nella ripresa è venuto meno l'aspetto caratteriale della squadra, alcuni concetti su cui avevamo anche lavorato in settimana. E ci è costato la partita. Nel secondo tempo c'è poco da dire, la Sampdoria ha meritato di vincere".

Ci può fare un bilancio di queste prime giornate?

"Siamo una squadra in continua evoluzione. Siamo partiti in ritardo con tutte le attenuanti del caso. Stiamo migliorando sotto tanti aspetti ma, come ho detto, dobbiamo crescere ancora tanto. Come se avessi preventivato una situazione del genere. E' un campionato equilibrato, le squadre sono tutte attrezzate per far bene. Ogni squadra ha la sua caratteristica, dobbiamo fare qualche punto in più per stare più tranquilli".

Più demerito vostro o una Samp dove ha trovato le motivazioni più giuste?

"Oggi la partita l'ha vinta il pubblico e noi l'abbiamo subita. Nel momento in cui si sono accesi, dal rigore in poi è stato qualcosa di straordinario, la Sampdoria si è gasata e noi l'abbiamo patito. Dobbiamo capirlo e riflettere".

Dopo la sosta ci sarà la Carrarese.

"E' una squadra con le sue qualità, ci prepariamo per fare questa prossima partita".