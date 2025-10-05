Del Piero sincero: "Alla Juve non ci sono ancora 11 titolari. E Vlahovic doveva andare via"

Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus, ha preso parola al termine dello 0-0 dei bianconeri di Tudor con il Milan allo Stadium dagli studi di Sky Sport per analizzare la situazione corrente: "È un momento dove, se si analizzano i 5 pareggi di fila, si può dire di tutto. Ne sono arrivati tre in maniera rocambolesca, anche quella con l'Inter. È complicato, se alterni tanto e tieni tutti sulla corda dai fiducia a tutti perdi tuttavia un po' d'identità. La squadra a un certo punto si riconosce in 11 titolari, oggi ancora non ci sono e invece da altre parti sì".

"La situazione della Juve è un po' particolare, Vlahovic doveva andare via e Openda con David doveva giocarsi il posto da titolare... Se gioca con grandissima intensità e aggressività, che è il gioco di Tudor con rischio, la Juve può giocarsi le sue carte", ha garantito l'ex numero 10 della Signora.

Per poi concludere a proposito dei rossoneri di Allegri: "Il Milan stasera era riposato, poi due acquisti come Modric e Rabiot sono una presenza importante che si sente. Il Milan ha comprato molto bene. Se unisci queste cose, poi la Juve ha fatto fatica con il viaggio con il Villarreal, poi ci sarà il Como che mi fa girare, la Lazio..."