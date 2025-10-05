TMW
Juventus-Milan, allo Stadium il ritorno di Allegri e non solo. C'è anche John Elkann
TUTTO mercato WEB
Grande serata allo Stadium di Torino per la partita tra Juventus e Milan, che conclude la 6^ giornata di Serie A. Notte speciale anche perché torna Allegri, avversario della Vecchia Signora per la prima volta da quando ha lasciato definitivamente i colori bianconeri nel 2024.
Sugli spalti, tra le altre, si segnala la presenza di John Elkann, amministratore delegato di Exor e proprietario della Juventus, ma anche amico personale del tecnico livornese oggi sulla panchina del Milan.
Altre notizie Serie A
Juve-Milan, Allegri a Landucci dopo il rigore sbagliato da Pulisic: "Gliel'ho detto, non di piatto!"
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Juve-Milan, Allegri a Landucci dopo il rigore sbagliato da Pulisic: "Gliel'ho detto, non di piatto!"
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile